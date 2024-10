Traffico Roma del 03-10-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa da ieri la galleria Giovanni XXIII tra via del Foro Italico e via Trionfale In quest’ultima direzione Sono in corso accertamenti tecnici a seguito di un veicolo andato a fuoco all’interno della galleria Termini alle 17 di oggi lavori di potatura in Viale Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi previste nel frattempo chiusure alprestare attenzione alla segnaletica al via da oggi e fino a domenica 6 ottobre alla fiera diRomics il Festival Internazionale dedicato al fumetto al cinema ai Games e tanto altro l’evento è giunto quest’anno alla sua 33a edizione gli ingressi saranno aperti dalle 10 alle 19 la fiera è raggiungibile anche con la linea ferroviaria fl1 OrteFiumicino attive an linee bus 808 089 701 è 701l potenziato per l’occasione il servizio dei treni ...