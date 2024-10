Terza Categoria L’attesa è finita riparte il girone C | il punto sulla 1ª giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Finalmente torna la: il programma della 1ªdelC e i pensieri di mister Catalano, neopromosso in Seconda con il Monteroberto VALLESINA – 3 ottobre 2024 – Dopo un’intensa estate di calciomercato e dopo un gradito “antipasto” con le prime due giornate di Coppa Marche, finalmente ci siamo: questo fine settimana, precisamente sabato 5 ottobre, torna ilC di, con le squadre della Vallesina e dintorni pronte a darsi battaglia per l’ambito premio: un volo diretto verso la Seconda. Dunque un’estate molto movimentata sul fronte calciomercato, con numerose squadre che hanno apportato cambiamenti alla rosa per rendere ancor più competitivo un campionato che si prospetta combattuto e sofferto dal primo all’ultimo minuto di gioco.