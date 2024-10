Perugia al via la riqualificazione dello stadio Curi | costi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al via il progetto didi. Gli interventi permetteranno di recuperare progressivamente la funzionalità di tutti i settori. ISono due gli stralci previsti per la struttura, realizzata nel 1975 e già oggetto di importanti interventi negli ultimi anni. Allo studio c’è anche un terzo stralcio, come emerso durante una conferenza cui ha partecipato l’assessore allo Sport, Pierluigi Vossi, insieme al dirigente dell’unità operativa Impianti Sportivi Paolo Felici e al funzionario Giacomo Capone. Il primo stralcio, da 5,3 milioni reperiti dalla precedente amministrazione con un mutuo con il Credito sportivo, interesserà Curva nord e Gradinata.