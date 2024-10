Medioriente | leader G7 subito cessate il fuoco a Gaza e liberare ostaggi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Alla vigilia del tragico anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, condanniamo ancora una volta con la massima fermezza tali atti ingiustificati di violenza deliberata e siamo dalla parte delle famiglie delle vittime e deglipresi da Hamas”. Lo si legge nella dichiarazione deidel G7 sui recenti sviluppi in Medio Oriente dopo la conferenza telefonica convocata ieri dalla premier Giorgia Meloni. “Ribadiamo inoltre – si sottolinea – il nostro appello per unilimmediato a, il rilascio incondizionato di tutti gli, un aumento significativo e duraturo del flusso di assistenza umanitaria e la fine del conflitto. Appoggiamo pienamente gli sforzi di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per raggiungere un accordo comprensivo, in linea con la risoluzione 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.