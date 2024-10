Lotta al fumo | Si aumenti il costo di un pacchetto di sigarette a 5 euro VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie”. L’appello del presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Francesco Perrone, non cadrà nel vuoto. Le, che già hanno unnon più abbordabilissimo da tempo, diventeranno sempre più roba da “ricchi”, da accaniti fumatori che proprio non riescono a smettere di mettere a rischio seriamente la loro salute con i, anche tragici, effetti che ilha sulla salute. Così, il prezzo di undipotrebbe aumentare a 5