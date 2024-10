L’incendio dei misteri La villetta ridotta in cenere Ma è giallo sul movente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ora c’è anche il mandante, oltre agli esecutori materiali del. Quello che ancora manca è il, anche se probabilmente sono i soldi. I carabinieri della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo di Monza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne italiano di Desio, gravemente indiziato di essere il mandante deldoloso che ha distrutto unabifamiliare in ristrutturazione a Nova Milanese. In concorso con lui sono state identificate altre quattro persone, tre delle quali colpite da misure cautelari a diverso titolo. La notte del 22 giugno, i militari intervengono in via Aspromonte 20 a Nova per un incendio. E verificano senza troppe difficoltà la sua chiara natura dolosa.