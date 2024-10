Jannik Sinner inserito nella Time 100 next 2024 | è tra i personaggi emergenti più influenti al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è stato100, la lista deipiùsecondo il prestigioso magazine americano. “Nel, il fenomeno del tennis italiano– si legge sul sito – ha vinto i suoi primi due major ed è salito al numero 1 del. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto gli altri due tornei Slam. Gli incontri della coppia potrebbero alimentare il tennis maschile per il prossimo decennio”. “Quest’estate, una controversia sul doping ha minacciato di oscurare i suoi successi, ma l’agenzia per l’integrità del tennis lo ha scagionato da ogni colpa – prosegue il– per essere risultato positivo all’inizio dell’anno a tracce di una sostanza proibita, una sentenza che l’Agenzia mondiale antidoping ora intende appellarsi. Nonostante ciò, una vittoria agli US Open ha contribuito a placare la preoccupazione”.