Inchiesta ultras dure accuse dei pm all’Inter E Lucci…

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Proseguono senza sosta le indagini sugli. I pm accusano in modo duro l’Inter. E Lucci aveva scoperto da tempo di essere intercettato Non si ferma l’sul mondo. La Procura di Milano vuole chiarire meglio i rapporti tra i due club meneghini e il tifo caldo. Proprio per questo è attesa nei prossimi giorni la convocazione ufficiale per Zanetti e tutti i giocatori coinvolti in queste intercettazioni (l’ultimo nome è quello di Lukaku ndr). Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – cityrumors.itMa per l’Inter i guai non sono assolutamente finiti qui. Secondo quanto riferito da La Stampa, che cita le carte dei pm, i nerazzurri hanno finanziato soggetti indagati per associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa. Ovvero hanno permesso “colposamente” a soggetti legati al clan Bellocco di infiltrarsi nelle maglie della struttura societaria.