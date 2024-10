Fiorentina-Tns infortunio per Mandragora | problemi al ginocchio sinistro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brutte notizie per lae soprattutto per Rolando, costretto a uscire pernel finale del primo tempo del match tra i viola e i gallesi del The New Saints in Conference League. Davvero sfortunato il centrocampista gigliato, che colpisce l’incrocio dei pali con un tiro a giro dal limite dell’area. Proprio calciando il palloneappoggia in maniera anomala la gamba sinistra e accusa subito dolore alchiedendo il cambio. Al suo posto Palladino inserisce Richardson, ma adesso chiaramente l’attesa è per gli esami strumentali che nelle prossime ore chiariranno l’entità del problema fisico di-Tns,peralSportFace.