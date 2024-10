Cobolli-Wawrinka in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Flaviose la vedrà contro Stannel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Fresco di debutto in top 30 e dei quarti di finale a Pechino, il tennista azzurro esordirà nel penultimo ‘Mille’ della stagione contro l’esperto, che ha approfittato della wild card ricevuta dagli organizzatori e al primo turno ha sorpreso Mpetshi Perricard. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Flavio, chiamato però a non sottovalutare un rivale del calibro dell’elvetico, determinato a stupire ancora nonostante la sua carriera appaia sempre più vicina alla conclusione. I due non si sono mai affrontati in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 5 ottobre adancora da definire.