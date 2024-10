Amici 24 due allievi in lacrime | pensano di lasciare a causa di Alessandra Celentano

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le lezioni di24 sono iniziate da circa una settimana e la strada sembra farsi subito in salita per duedella nuova classe. In particolare è la severità diad aver scoraggiato due ballerini, i quali, dopo appena pochi incontri, avrebbero già il morale sotto ai piedi. I due diretti interessati, Chiara Bacci e Gabriele Baio, non a caso, si sarebbero sfogati con i loro compagni di avventura non escludendo di abbandonare il talent show se dovesse continuare così.24: Chiara Bacci finisce inE’ risaputo chechieda sempre il massimo aglidella scuola più amata d’Italia, ma a quanto pare in questo24 il suo temperamento starebbe sortendo l’esatto contrario.