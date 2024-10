A Palazzo Spiga una serata evento dedicata all’industria tessile pratese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 –, in Piazza Vittorio Veneto, era gremito di ospiti in abito da sera, quando la scora sera la padrona di casa Pola Margherita Cecchi, apprezzata stilista fiorentina, ne ha aperto le porte per realizzare l'scopo solidale “Geni e Bellezza”. In un’atmosfera persa nel tempo, tra gli storici abiti disegnati dalla Maison che porta il nome di sua madre (Giulia Carla) e l’armonia delle opere d’arte dell’architetto Giuseppe Guanci, esposte all’ingresso del secondo piano, ad accogliere i partecipanti al galà.