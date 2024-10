12 fiabe per i maschi del futuro Il nuovo libro di Francesca Cavallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – “Come sarebbe un mondo in cui isi rifiutano di fare la guerra? E uno in cui non hanno bisogno di essere eroi per sentirsi amati?”. Queste sono due delle domande alle qualiha scelto di rispondere con “Storie spaziali perdel”, da oggi, giovedì 3 ottobre, disponibile su Amazon, pubblicato dal marchio editoriale della stessa autrice, Undercats. L’autrice due volte best seller per il New York Times di “Storie Della Buonanotte Per Bambine Ribelli”, il caso editoriale che ha venduto oltre 8 milioni di copie nel mondo ed è stato tradotto in 50 lingue, torna con una raccolta di 12, illustrate da Luis San Vincente e ambientate su 12 pianeti immaginari.