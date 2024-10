Treni guasto a Roma Termini | cancellazioni e ritardi da Nord a Sud L’elenco aggiornato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unalla linea asta paralizzando i, daa Sud. Disagi oggi per chi deve viaggiare in treno.talia fa sapere che tutti iAlta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un ritardo fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e. Vediamo nel dettaglio la situazione e qualisono stati cancellati e quali quelli che dovrebbero essere garantiti.alla linea ferroviaria aLa circolazione deiè ora fortemente rallentata da alcune ore per unalla linea tra le stazioni diTiburtina avvenuta alle 6.30 di questa mattina.talia fa sapere che sta proseguendo l’intervento dei tecnici ma il problema non è ancora stato risolto.