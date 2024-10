Terremoto sull’Altopiano di Asiago | scossa di magnitudo 2 1 avvertita in diverse zone limitrofe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– Unadidi2.1 è stata registrata alle ore 11.08 di mercoledì 2 ottobredi, con epicentro localizzato a 2 chilometri a ovest di Gallio e a una profondità di 10 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito anche nelle aree circostanti, tra cui il Trentino, in particolare verso l’Alpe Cimbra e la Valsugana. L’evento è stato segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha immediatamente rilevato la. Al momento non si registrano danni rilevanti, ma il Centro operativo comunale diè stato prontamente attivato per monitorare la situazione e valutare eventuali conseguenze. Il, sebbene di lieve intensità, è stato percepito dalla popolazione locale, che ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.