Temptation Island 12 un’ex protagonista del reality dura contro Alfred Ekhator e Sofia Costantini | Che schif*!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La quarta puntata diandata in onda ieri sera non ha lasciato negli appassionati delsolo la curiosità di vedere giovedì prossimo “il delirio del Maracanà” promesso da Anna Acciardi non appena avrà fra le maninell’imperdibile falò di confronto anticipato, ma anche un’insostenibile sensazione di disgusto di fronte alle pomiciate dell’uomo con la sua tentatrice. I baci appassionati che i due si sono scambiati non hanno solo scioccato ladeldelle tentazioni, ma hanno lasciato basito tutto il popolo social. Da diverse ore ormai il web è praticamente intasato dai commentil’uomo, e non mancano nemmeno critiche al vetriolo verso l’atteggiamento della. Di recente anchedella passata edizione diha voluto dire la sua attraverso una storia Instagram.