Telemarketing Federconsumatori | bene Codice ma agire su Registro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – Il nuovo “di condotta per le attività die teleselling” prevede strumenti di maggiore tutela, in particolare su responsabilità degli operatori, sanzioni, consenso informato e garanzie sul trattamento dei dati. Positivo, inoltre, l’ampliamento dei poteri dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, che ha finalmente la possibilità di sanzionare direttamente i soggetti inadempienti così come già possono fare l’Autorità Antitrust e il Garante Privacy. Le nuove disposizioni, però, non potranno rivelarsi pienamente efficaci finché non verrà risolto l’annoso nodo delPubblico delle Opposizioni, la cui operatività risulta ancora non del tutto adeguata. Lo affermacon un comunicato.