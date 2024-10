Ottobre in Toscana | gli eventi da non perdere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’autunno è un momento magico in, le temperature sono piacevoli per godersi una passeggiata nella natura che ci regala spettacoli mozzafiato con i colori che vanno dal rosso, arancione, marrone, ramato tra il foliage ed i magici tramonti dorati. Anche sulla tavola i sapori e i profumi si fanno travolgenti, dalla cacciagione all’olio nuovo, dai funghi ai tartufi alle castagne, con i calici sempre in alto per brindare alla vendemmia ed al vino nuovo.è inoltre il mese delle sagre, delle manifestazioni e deglidi qualità e charme. Domenica 13il ristorante stellato Lux Lucis dell'Hotel Principe Forte dei Marmi ospiterà un evento gastronomico d'eccezione: Confusion at Lux Lucis, un’occasione che celebra l’incontro tra due menti creative della cucina italiana.