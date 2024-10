Michael Schumacher appare in pubblico a 11 anni dall’incidente

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato visto inper la prima voltasugli sci del 2013. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ed ex stella della Ferrari ha presenziato infatti alle nozze di sua figlia Gina-Maria con Iain Bethke, imprenditore nell’equitazione, nella villa di famiglia a Maiorca assieme a tutti i parenti più stretti. Si è trattata della prima apparizione dell’ex pilota in 11, trascorsi nella massima riservatezza sul lago di Ginevra, dove è sottoposto continuamente a cure costanti da parte della moglie Corinna e di un team di professionisti. Alla cerimonia erano presenti il fratello Ralf con il compagno Etienne Bousquet-Cassagne oltre ad amici e parenti, che tuttavia non hanno potuto scattare alcuna foto.