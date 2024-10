Lo fa ogni giorno prima di andare in tv Maria De Filippi doveva essere un momento suo ma è stata scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)De, un’altra intensa stagione televisiva è iniziata. La “staffetta” dei programmi della regina di Canale 5 parte con l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, la domenica pomeriggio con Amici e poi il sabato sera con Tu Si Que Vales, che lascerà poi il posto a C’è posta per te. Non solo, quest’anno Mediaset ha voluto anche una doppia edizione di Temptation Island. E non sembra rimpiangere gli ascolti incredibili della tradizionale versione estiva: l’ultima puntata andata in onda, quella di martedì 1 ottobre 2024, ha registrato una media di 3,3 milioni di spettatori. Anche lasettimana di Uomini e Donne è andata alla grande e anche se stato scorso Tu sì que vales ha perso di pochissimo contro Ballando con le stelle ha comunque incollato davanti alla tv 3 milioni di spettatori. Leggi anche: “Abbiamo fatto sesso nella Smart”.