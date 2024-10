Le lacrime di Sophie Codegoni per il ricovero della figlia in ospedale e le critiche degli haters

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In alcune storie su Instagram, ora non più disponibili, l’ex “gieffina” e tronistaha parlato di un problema di salute avuto dalla, Celine Blue, avuta con l’ex compagno Alessandro Basciano: uninche l’ha obbligata a un rientro anticipato dalla Francia, dove si trovava per lavoro alla settimanamoda. “Abbiamo passato dei giorni un po’ tosti, ci siamo presi uno spavento – ha spiegato – Celine non è stata bene, io ero a Parigi e sono salita sul primo volo per tornare a casa da lei. Siamo stati due giorni con lei incon accertamenti e visite. Adesso sta benissimo, ma in quel momento ho abbandonato tutto perché la paura era tanta. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero.