La Coop Oltre le Mura di Benevento selezionata dalla Rete Rurale Nazionale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto «ValoreSociale» del Gal Alto Tammaro-Titerno, con ente capofila laerativa sociale onlus «le» di, è fra le migliori progettualità italiane di agricoltura sociale, e in particolar modo del Centro-Sud. «ValoreSociale» è stato infatti selezionato, che ha organizzato a Cagliari il convegno «Sinergie tra agricoltura sociale e “LEADER”: un’opportunità per le aree rurali». Lo stesso progetto sarà inpresentato nell’ambito del forum LEADER 2024, in programma a Giffoni Valle Piana dal 14 al 19 ottobre. Nel corso del convegno sardo, si è posta in particolare evidenza la «best practice» di «ValoreSociale», che sta conseguendo eccellenti risultati con una innovativa e qualitativa esperienza di agricoltura sociale nelle aree rurali sannite.