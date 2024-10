Jimmy Carter compie cento anni da lui il disastro dem in Medioriente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Speriamo si possa esaudire il desiderio di, 39esimo Presidente degli Stati Uniti che proprio ieri ha compiuto 100: vivere ancora un po' per riuscire a votare per Kamala Harris. Siccome però i quattrodella sua presidenza (1977-1981) sono legati a filo doppio all'Iran ed alla presa di potere da parte degli ayatollah guidati da Khomeini, ecco che possiamo utilizzare l'auspicio dell'ex Presidente per ragionare sulle scelte americane nel difficile teatro del Medio Oriente. In particolare possiamo evidenziare tre momenti drammatici e fallimentari, tutti non casualmente avvenuti durante le amministrazioni democratiche. Il primo lo abbiamo appena evocato, cioè l'assalto di migliaia di manifestanti armati all'ambasciata americana del 1979, con conseguente prigionia per oltre un anno di decine di ostaggi.