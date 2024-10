Il Comune sbotta | Abbiamo già dato Noi mai coinvolti Ribadiamo il no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "In merito alla notizia apparsa sul Resto del Carlino, secondo cui sarebbe ufficiale la decisione del Ministero dell’Interno e delle autorità locali di realizzare un Cpr nel territorio di Falconara, la giunta Signorini chiarisce che ildi Falconara, ad oggi, non è stato coinvolto e informato di questa decisione". Ildi Falconara parla per conto della giunta e dalla nota emerge lo stupore di non essere stata coinvolta nel piano di sviluppo del progetto. La stessa sindaca, Stefania Signorini, è apparsa piuttosto seccata oltre che sorpresa dalla notizia che di fatto non è stata smentita e anzi ha ricevuto la conferma indiretta da parte del prefetto di Ancona Saverio Ordine.