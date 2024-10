Diesel | ipotesi aumento delle accise Una stangata da 31 miliardi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Allarme sul prezzo del. Si fa largo l'di riallineare lea quelle della benzina. Le conseguenze? Una stangato da 3,1di euro all'anno, un impatto annuo stimato in 162,50 euro per chi effettua due rifornimenti al mese. La misura, il riallineamentotrae benzina, è emersa nel Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029 presentato dal Ministero dell’Economia eFinanze in Parlamento, per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, come previsto dal Pnrr. Un intervento che si tradurrebbe in un impatto significativo sui costi dei carburanti e quindi direttamente e indirettamente sulle tasche dei cittadini. Oggi le imposte sulpesano per il 56,1% del prezzo finale alla pompa, mentre sulla benzina la tassazione incide per il 60%.