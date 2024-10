Cosa vuol dire Peanuts e perché si chiamano così le creature di Schulz

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella traduzione letterariasemplicemente “noccioline”., però, in gergo teatrale, è anche la sezione che rappresenta i posti più a buon mercato, in particolare destinati ai bambini. Ed è sinonimo di bazzecole. Partendo da questo, dunque, sorge spontaneo chiedersi per quale motivo è stata chiamata in questo modo la striscia fumettistica disegnata dadal 2 ottobre 1950, fino al giorno della sua morte, avvenuta il 13 febbraio 2000. La risposta ha una natura puramente pratica e risponde ad una necessità editoriale per diversificarsi da un un altro prodotto che, però, non ha mai soddisfatto l’autore. Tutto ha origine ai tempi di Li’l Folks, il primo fumetto pubblicato proprio dal papà di Charlie Brown sul giornale della sua città natale, il “St. Paul Pioneer Press” di Minneapolis, alla fine degli anni quaranta.