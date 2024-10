C’era una volta il Corso Commercianti scossi | Non è una zona sicura non solo per le attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) PISA Alle ore 3.50 del 2 ottobre Francesco Mezzola, proprietario del negozio di abbigliamento Eredi Vincenti inItalia, è stato svegliato dalla telefonata di una signora, la quale lo avvisava del fatto che dei malviventi avessero appena derubato la sua. La vetrina del negozio è infatti stata sfondata ed il suo contenuto è scomparso lasciando il commerciante con danni per 15.000 euro. Eventi come questo sconvolgono la comunità, di seguito le parole di alcunidella. Ottavio Sassetti, della farmacia Petri, ha raccontato "Anche a me è successo, due volte. Sono molto vicino alle forze dell’ordine per il lavoro che fanno ma è necessario un intervento più duro. Anche le telecamere ormai non sono più sufficienti a tener lontani ladri e malviventi".