Veri e propri nubifragi Giuliacci | quando scatta la fase di maltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una nuovadisegnerà i prossimi giorni in gran parte della penisola italiana. A partire dalla giornata di domani, 2 ottobre, "assisteremo al transito di un fronte perturbato che porterà precipitazioni diffuse soprattutto sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia, dove si potrebbe arrivare acon accumuli fino a 100 mm in 24 ore". Lo hanno anticipato gli esperti del team di meteo.it. Ma non è tutto. Di pari passo, infatti, si registrerà "un calo delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord". Un ciclone sul Mar Tirreno, il 3 ottobre, scatenerà "un peggioramento, che si estenderà ad alcune zone del Sud Italia".