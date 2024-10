Sulla morte di Matacena la Commissione antimafia tace | troppo insidioso per la destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) So che non lo farà, ma almeno sia messo agli atti: laparlamentaredovrebbe acquisire i documenti del procedimento aperto a Reggio Calabria che riguarda l’ipotesi di duplice omicidio per le morti di Amedeoe di sua madre Raffaella de Carolis. Martedì 1 ottobre, ad oltre due anni dalladi entrambi, le salme verranno riesumate per ordine della Procura di Reggio Calabria, che vuole cercare prove a sostegno di una terribile ipotesi criminale ovvero che i due siano stati in realtà assassinati, forse con un veleno che uccide “travestendosi” da arresto cardiaco.