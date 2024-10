Sgominata la banda dei ladri di trattori | furti per 1 milione anche a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Erano diventati l’incubo degli agricoltori lombardi. Ben 37 colpi messi a segno tra febbraio 2023 e febbraio 2024, riuscendo a rubare dalle aziende agricole costosi macchinari eper un valore complessivo di oltre undi euro. Un’articolata indagine dei carabinieri della sezione operativa del N.O.R. della compagnia di Lodi ha permesso di arrestare e portare in carcere i quattro componenti della. L’attività investigativa è iniziata nella primavera del 2023, quando in diverse zone del Lodigiano si sono registratiin alcune aziende agricole. Una scia di colpi che ha toccato le province di, Brescia, Cremona, Milano, Monza e Brianza.