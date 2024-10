Nel libro di Monica Maggioni i fantasmi del passato che minacciano il futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il pogrom contro Israele del 7 ottobre 2023 ha avuto un effetto devastante per le oltre 1200 persone che ne hanno subito le immediate conseguenze, ma con una sorta di gigantesco effetto farfalla ha toccato nell'intimità persone sparse in tutto l'Occidente, lontanissime dalla furia omicida di Hamas eppure pervase da un senso di nefasta familiarità con qualcosa che pensavano di aver sepolto nella polvere della storia: il cieco terrorismo. Si tratta di un fenomeno vecchio di oltre mezzo secolo ma capace di cambiare forma, linguaggio e ideologia. L'Italia ci ha fatto i conti direttamente, con quello Rosso e Nero degli Annidi Piombo, con quello palestinese dell'aeroporto di Fiumicino, con quello wahhabita che nella spaventosa epopea dello Stato Islamico non ha colpito direttamente le nostre città ma ha assoldato combattenti e fanatici. Poi gli anni sono passati velocemente.