Mancano gli autisti | Nessuno vuole fare questo mestiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oltre al nuovo accordo per incrementare l’uso dello sharing, prosegue anche il rinnovamento della flotta autobus del trasporto pubblico monzese, con importanti risultati. Nell’arco di quest’anno sono arrivati 16 nuovi mezzi ibridi euro 6, di cui 9 a gennaio, lunghi 18 metri, e 7 a settembre, un po’ più snelli e agili, di 14 metri. Per il prossimo anno, si prevede l’arrivo di altri 25 autobus elettrici, da inserire gradualmente in sostituzione dei mezzi più obsoleti e inquinanti. Attualmente il corpo dei bus monzesi comprende 30 veicoli, mentre quello provinciale, che pure in larga parte si intreccia a Monza, ne conta 88. "Attraverso bandi regionali e nazionali abbiamo ottenuto 33 milioni di euro per l’acquisto di mezzi elettrici per il trasporto pubblico locale – chiarisce il sindaco di Monza Paolo Pilotto –.