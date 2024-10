LIVE Sinner-Bu 6-3 6-6 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | secondo set deciso dal tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1 MATCH POINT. ACE dell’altoatesino! 5-1. Rovescio lungolinea vincente stellare di Jannik. 4-1. Perfetto l’impatto con la risposta di rovescio dell’azzurro. 3-1. Decolla il recupero di dritto dell’asiatico. 2-1. Gran risposta con il dritto giocata dal padrone di casa, che recupera il minibreak. 2-0. A metà rete il dritto inside out di Bu. 1-0. In corridoio il recupero di rovescio del cinese. 6-6 Game. Non passa la smorzata di Bu.time a! 40-0 Ottima stavolta la palla corta di Jannik. 30-0 Regalo del cinese, che spedisce in rete il dritto a campo aperto. 15-0 Esagera Bu con il dritto lungolinea. 6-5 Game Bu. E’ lungo l’attacco con il rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare nel set. AD-40 Servizio vincente dell’asiatico.