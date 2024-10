L’arbitro Maresca sospeso dalla Uefa e dalla Serie A per aver minacciato di morte un calciatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Ti ucciderò”. Questa la frase incriminata – rivolta a un giocatore durante la partita tra Al-Arabi e Kuwait SC – che ha messo nei guaiitaliano Fabio. Dopo la denuncia per presunta minaccia dida parte del Consiglio d’amministrazione del club, laha deciso di prendere dei provvedimenti. Inizialmente designato come quarto uomo per il match tra PSV Eindhoven e Sporting – valido per la seconda giornata di Champions League –non farà parte del team arbitrale. Al suo posto ci sarà Daniele Doveri. Inoltre, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Associazione italiana arbitri (AIA) avrebbe deciso di tenerlo lontano da tutti i campi diA per almeno un mese. Ora,dovrà difendersi dalle accuse.