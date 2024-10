Grande Fratello Mariavittoria vuole rubare Javier a Shaila

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Altro che Tommaso, nelle mire dic’è. Nella Casa delsembra nascere un nuovo triangolo amoroso dopo la puntata di ieri. E’a rivelare l’interesse della Minghetti nei confronti dell’argentino e – sostiene l’ex velina – sono stati i diretti interessati a confermarlo. Me l’ha detto (, ndDM) davanti a lei. Lei c’è rimasta pure ha detto: ‘Eh sì, ti volevoil fidanzato‘ confida la Gatta alle ex di Non è la Rai, che rimangono sorprese. “Io le ho detto ‘ma ognuno è libero di fare quello che'”, racconta, che poi confessa un episodio alquanto curioso:avrebbe lasciato un orecchino nel letto di. Mi spieghi il senso di lasciare un orecchino tra due cuscini a? Cioè perché? chiede la Gatta a Le Non è la Rai.