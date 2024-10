Curve infiltrate per me il Napoli fa eccezione Oggi al Maradona vedo un ambiente sano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le notizie delle ultime ore sulle indagini che riguardano i rapporti tra alcune frange delle tifoserie di Inter e Milan e esponenti delle relative società ci confermano che in questo Paese la corruzione, la collusione, il malaffare sono talmente radicati nel contesto sociale che facciamo fatica – basti pensare agli scandali nella Chiesa cattolica – a trovare “settori o ambienti” socialmente responsabili. La definizione di “atteggiamento socialmente responsabile”, anche di un presidente di una squadra di calcio e dei suoi collaboratori, non deve quindi essere ridotta, come spesso succede in Italia, a concetti quali “buono” o “cattivo”, ma piuttosto a considerazioni sul dialogo sociale e sull’idea di comunità.