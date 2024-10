Chi è Yunchaokete Bu avversario di Sinner in semifinale a Pechino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024)Bu sarà l’oggi di Janniknella secondadell’ATP 500 di. O meglio, Bu: sì, perché nella prefettura mongola in cui nasce il tennista classe ’02 non è d’uso utilizzare i cognomi. Un’infanzia caratterizzata dalla prematura scomparsa del padre, per trasferirsi poi in un’altra regione, nello Zhejiang, all’età di 6 anni per iniziare a giocare a tennis. Un lungo percorso che lo ha portato a una carriera discreta ma senza particolari exploit a livello juniores, ai cui tempi risale anche l’unico precedente con il tennista di Sesto Pusteria. Lo ha citato proprio il giovane cinese ieri dopo il suo match vinto contro Rublev, ricordando di aver perso in circa un’ora di gioco.