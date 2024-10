Calcio Eccellenza e Promozione | Giocatori ed allenatori a confronto con il mondo arbitrale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lunedì prossimo 7 ottobre per una iniziativa in collaborazione fra il Comitato Regionale Marche, l’AIAC Marche e il Comitato Regionale Arbitri (CRA) Marche L’evento, alle ore 17,30, si terrà presso la Sala delle Riunioni del Comitato Regionale Marche ad Ancona, via Schiavoni. VALLESINA, 1 ottobre 2024 – Lunedì prossimo 7 ottobre incontro arbitri,del campionato di. Torna l’appuntamento diper una iniziativa promossa in collaborazione fra il Comitato Regionale Marche, l’AIAC Marche e il Comitato Regionale Arbitri (CRA) Marche. L’evento, alle ore 17,30, si terrà presso la Sala delle Riunioni del Comitato Regionale Marche ad Ancona, via Schiavoni. Presente il Comitato Regionale Marche, a partire dal presidente Ivo Panichi.