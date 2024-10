Allattamento al seno | un antico gesto che rinnova i valori familiari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dal 1^ al 7 ottobre 2024, l’Italia celebra la Settimana mondiale dell’, con il tema ‘Closing the Gap: Breasting Support for All’, che pone l’accento sulla necessità di ridurre le disuguaglianze nell’accesso al sostegno per l’al, in particolare durante momenti di crisi ed emergenza. La Società Italiana di Neonatologia (Sin) ha colto l’occasione per ribadire l’importanza cruciale di questa pratica naturale per la salute dei bambini e delle madri, evidenziando i progressi compiuti e gli ostacoli ancora da superare. Secondo i dati di OMS e UNICEF, negli ultimi 12 anni il numero di bambini di età inferiore ai sei mesi esclusivamente allattati alè aumentato di oltre il 10%. Attualmente, il 48% dei neonati nel mondo beneficia dell’esclusivo nei primi sei mesi di vita, un risultato che ha salvato centinaia di migliaia di vite.