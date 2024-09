Spari di tank e fuoco d' artiglieria | le truppe israeliane entrano in Libano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cresce la tensione in Medio Oriente. Il governo israeliano ha informato gli Stati Uniti su "alcune operazioni", anche di terra, in. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller: "Al momento ci hanno detto che si tratta di operazioni limitate alle infrastrutture di Hezbollah vicino al confine, ma siamo in continuo dialogo con loro". Gli Usa, ha proseguito, hanno discusso "tutti i fattori" che una cosiddetta campagna escalation to de-escalate comporta. "La pressione militare può a volte consentire la diplomazia - ha affermato - Naturalmente, la pressione militare può anche portare a errori di calcolo. Può portare a conseguenze non volute. Stiamo discutendo con Israele di tutti questi fattori".        Colpi die carri armati israeliani sono stati segnalati nelmeridionale.