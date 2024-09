Sardegna | uccisa senza pietà con 4 colpi di pistola alla testa l’autopsia sul corpo di Giusi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roberto Gleboni ha poi esploso un colpo dicontro il vicino di casa, il figlioletto Francesco e la figlia Martina, uccidendoli tutti.sui corpi delle vittime della strage di Nuoro parla chiaro. Secondo l’esperto medico legale, Roberto Demontis, l’assassino ha sparato quattrodicontro la moglieMassetti, centrandola in pieno sul volto e sulla. Quattrofatali. L’uomo poi avrebbe sfogato la sua rabbia – con un colpo ciascuno – sulla figlia 26enne Martina, sul vicino 69enne Paolo Sanna e sul piccolo Francesco, di soli 10 anni: tutti morti sul colpo. Unico superstite il figlio 14enne che – ferito al volto – si è finto morto per non essere ucciso. Nelle prossime ore i corpi delle vittime saranno restituiti ai familiari e a breve si saprà la data dei funerali.