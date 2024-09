Salvini esulta per la vittoria di Fpo in Austria Ma Tajani | Respingere i rigurgiti neonazisti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Inc'e' stato un bellissimo risultato per i nostri alleati". A dirlo è il ministro delle Infrastrutture Matteo, commentando il risultato delle elezioni invinte dal Partito delle libertà: con il 29,2 per cento dei voti e 58 seggi l'Fpo, la formazione sovranista fondata da esponenti del nazismo nel dopoguerra, è la prima forza politica nel paese. "Stamattina qualcuno parlava di nazismo: o c'è qualcuno che dorme male, che mangia pesante, perché non penso ci sia l'allarme neonazista in Francia, o in Germania, ine in Olanda", ha detto il leader della Lega. "Quando i cittadini votano bisogna rispettare il voto popolare", ha aggiunto ancora