Omicidio di Vincenza Saracino il killer arrestato in Venezuela | era fuggito dopo averla accoltellata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Treviso, 30 settembre 2024 – È statoinil presunto assassino di, la 50enne trovata senza vita in un casolare dismesso nel Trevigiano. Il 32enne - che ha origini venete, ma è nato in Sudamerica – è un parente dei vicini di casa della vittima. La donna è stata uccisa a coltellate a luglio in una zona isolata tra Preganziol e Treviso. L'uomo è statoa Maracay, nello Stato di Aragua (), dove era scappato subitoil delitto. A quanto si apprende da fonti accreditate, all'origine del gesto ci sarebbero degli screzi con la donna. Per questo motivo, oltre all’accusa di, al 32enne è stata contestata anche l'aggravante dei futili motivi. La ricostruzione del delitto Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il presunto assassino avrebbe incontrato la donna nel pomeriggio del 2 luglio vicino all'abitazione della vittima.