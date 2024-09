Netanyahu risale nei sondaggi grazie alla guerra contro Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lasta giovando al gradimento del premier israeliano Benyamin, che dopo il 7 ottobre aveva avuto un crollo nei consensi e nell’immagine, da lui sbandierata, di ‘Mister Sicurezza’. Uno pubblicato domenica dal canale israeliano Channel 12 ha mostrato che se si andasse al voto oggi, il Likud vincerebbe 25 seggi su 120 della Knesset, diventando il partito più grande, ma molto probabilmente non sarebbe in grado di formare un governo. Nelo,è preferito a Benny Gantz con una percentuale del 38 per centoil 27. Mentre l’ex premier Naftali Bennett è stato preferito acon una percentuale del 38 per centoil 35, il che ha segnato un miglioramento per il primo ministro israeliano, dal momento che il divario tra loro era dell’11 per cento nell’ultimoo.