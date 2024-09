Inzaghi | Inchiesta? La società ci ha detto di non parlarne

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) L‘Inter è pronta a ospitare lo Stella Rossa a San Siro, una sfida di Champions League e il tecnico Simonesi è trovato a parlare in conferenza stampa proprio nel giorno in cui è scoppiato il caso relativo agli ultras di Inter e Milan. Dal Corsera sono uscite anche delle intercettazioni del 2023 di telefonate trae il capo ultras dell’Inter Ferdico su moduli, calciomercato e biglietti per la finale di Champions. Su questoha risposto evasivamente ad una domanda diretta Questione indagine «Laci hadi non, c’è un’indagine in corso» La conferenza diIl primo a dire che sarebbe stata un’annata difficile, la gestione è diversa? «Chiaramente lo avevo, vincere è difficile e farlo di nuovo ancora di più. I ragazzi lavorano con impegno, ci manca la continuità che abbiamo avuto l’anno scorso e bisogna allenarsi.