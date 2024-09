Il lavoro più richiesto in Italia? Con ogni probabilità non sapete nemmeno che esiste

Leggi tutta la notizia su notizie

Il professionista più ricercato inrappresenta una novità assoluta sul mercato: alla scoperta del ruolo del sustainability manager. In un mondo sempre più orientato verso la sostenibilità, l'si trova a fronteggiare una sfida cruciale: colmare il gap professionale nel settore della gestione sostenibile. Mentre paesi come la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno già integrato con successo la figura del sustainability manager nelle loro aziende, l'inizia solo ora a comprendere l'importanza vitale di questo ruolo. Secondo recenti studi, sei imprese su dieci nel settore manufatturierono hanno avviato processi di transizione ecologica, evidenziando un urgente bisogno di competenze specializzate in questo ambito.