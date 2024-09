Il branco in piazza Carceri Tra petardi e inquietudine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)delle, sabato sera. C’è tanta gente. Famiglie e gruppi di amici a cena, giovani in, bambini che giocano. Improvvisamente succede qualcosa: decine e decine di ragazzi si mettono a correre, tutti insieme e tutti verso la stessa direzione, ai piedi del Castello. Succede in un attimo. E poi un rumore fortissimo, un boato, probabilmente un grosso petardo che scoppia. Passano pochi minuti e accade di nuovo: un’altra corsa collettiva verso un’altra direzione e poi un altro scoppio fragoroso. Sono le 22.30 di una bella serata di settembre. "Eravamo a cena seduti ai tavoli all’aperto – racconta Elena C. –. All’inizio non capivamo cosa stesse succedendo, ci guardavamo con aria interrogativa. Alla seconda corsa e al secondo scoppio ci siamo sentiti a disagio, con noi c’erano anche dei bambini. Abbiamo iniziato a preoccuparci.