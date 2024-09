Finisce con l’auto contro un muretto morto 58enne | l’incidente nel reggiano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale nella notte lungo via Pio la Torre, a Correggio (Reggio Emilia). La vittima è undi San Martino in Rio,per i gravi traumi riportati nello schianto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora da L'articoloconunnelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.