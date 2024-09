De Siervo | Dopo quanto accaduto in Spagna siamo costretti ad arrivare al riconoscimento facciale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’amministratore delegato della Serie A Desi è espresso sugli episodi di violenza ultras avvenuti nel derby di Madrid, tornando a parlare della necessità dell’introduzione un sistema dida utilizzare all’ingresso degli stadi. Le parole di DeQueste le sue parole riportate dall‘Ansa: «Abbiamo visto quello che è successo ieri in, l’Italia non può di certo ritenersi al di sopra del problema.adad un percorso per cui all’ingresso dello stadio, passando sul tornello il biglietto verrà associato il nominativo, la posizione, al nostro volto. Queste immagini verranno custodite in un server criptato a disposizione delle forze dell’ordine, non delle squadre di calcio o della Lega.