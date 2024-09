Da Lanciano agli azzurri crescita costante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ritiratosi nel 2013 con la ma della Virtus, D’Aversa ha firmato subito un nuovo contratto con il club rossonero, inizialmente come direttore tecnico. L’anno successivo, il club frentano, allora in Serie B, gli affida anche la sua prima panchina, in una stagione che si chiude con una salvezza piuttosto agiata, al 14° posto. A cambiare la sua carriera, a dicembre del 2016, è però la chiamata del Parma. Con i crociati, infatti, inizia una lunga storia d’amore fatta di due promozioni consecutive dalla Serie C alla Serie A, e poi due salvezze conquistate con merito. La seconda parentesi al Tardini, invece, termina con la retrocessione a maggio del 2021. Altrettanto durerà anche l’avventura con la Sampdoria, prima dell’approdo al Lecce.